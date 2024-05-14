В РФ начались масштабные проверки детских лагерей перед летним сезоном

По всей России тем временем начали готовиться к старту сезона детских лагерей. В учреждениях проводят проверки и усиливают меры безопасности, а путевки детям раскупают уже сейчас, и главные вопросы, которые интересуют родителей, это условия отдыха и его цена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии