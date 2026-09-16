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Происшествия

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Полицейские Сириуса провели День безопасности для первокурсников

В рамках профилактической работы сотрудники ОМВД России по федеральной территории «Сириус» пообщались со студентами колледжа Университета «Сириус» на различные темы, касающиеся безопасности.

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