Хидео Кодзима без ума от “Фуриосы” и считает Джорджа Миллера своим богом Хид...

Хидео Кодзима без ума от “Фуриосы” и считает Джорджа Миллера своим богомХидео Кодзима буквально в восторге от “Фуриоса: Хроники Безумного Макса”, последнего фильма из серии “Безумный Макс”, снятого Джорджем Миллером, которого он считает своим ментором.