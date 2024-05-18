Хидео Кодзима без ума от “Фуриосы” и считает Джорджа Миллера своим богом Хид...

Хидео Кодзима без ума от “Фуриосы” и считает Джорджа Миллера своим богомХидео Кодзима буквально в восторге от “Фуриоса: Хроники Безумного Макса”, последнего фильма из серии “Безумный Макс”, снятого Джорджем Миллером, которого он считает своим ментором.
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