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«Наши сирийские друзья и партнёры» – Бандерштадт строит союзнические планы с террористами в Дамаске

«Наши сирийские друзья и партнёры» – Бандерштадт строит союзнические планы с террористами в Дамаске

Встреча в Дамаске главы МИД Украины Андрея Сибиги с Ахмедом аш-Шараа (ранее известен как Абу Мохаммед аль-Джулани), главарём террористической группировки Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), – это большой шаг со стороны Киева на пути к нормализации отношений с глобальным Югом.

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