«Наши сирийские друзья и партнёры» – Бандерштадт строит союзнические планы с террористами в Дамаске

Встреча в Дамаске главы МИД Украины Андрея Сибиги с Ахмедом аш-Шараа (ранее известен как Абу Мохаммед аль-Джулани), главарём террористической группировки Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), – это большой шаг со стороны Киева на пути к нормализации отношений с глобальным Югом.