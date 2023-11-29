Врач-гинеколог назвала самые вредные продукты для женского здоровья

В список попалb сахар, маргарин и любимая многими лапша быстрого приготовления.Акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Идилия Орфанова перечислила продукты, употребление которых наносит вред женскому здоровью.
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