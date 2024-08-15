ВСК передаст группе «Ренессанс страхование» портфель по страхованию жизни

Группа «Ренессанс Страхование» договорилась со страховым домом ВСК о передаче портфеля компании «ВСК — Линия жизни» по накопительному и инвестиционному страхованию жизни размером 12 млрд рублей в компанию «Ренессанс Жизнь», говорится в пресс-релизе группы.