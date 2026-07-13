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Русская весна

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Минпросвещения объявило войну червячкам

Минпросвещения объявило войну червячкам

Мармеладные черви признаны угрозой для психики. На фоне тотального дефицита педагогов, оттока мужчин из профессии и нищенских зарплат, Минпросвещения ударилось в борьбу с кондитерскими изделиями.

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