Актриса Екатерина Шпица восхитила фанатов архивным снимком топлес

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Российская актриса Екатерина Шпица опубликовала архивные откровенные фото и восхитила фанатов. Пост и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).