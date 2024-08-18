Ленинградский военный округ потребовал взыскать с ВСК почти 49,5 млн рублей

Федеральное казенное учреждение (ФКУ) "Объединенное стратегическое командование Ленинградского военного округа" (юрлицо округа) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исками о взыскании с Военно-строительной компании (ВСК) 49,454 млн рублей.
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