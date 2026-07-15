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NYT: Трамп готов ввести санкции против РФ при одном условии

Президент США Дональд Трамп готов одобрить законопроект о введении новых санкций в отношении России, но при одном ключевом условии: право окончательного решения — вводить ограничения, приостанавливать их или вовсе отказываться от них — должно принадлежать исключительно главе государства, сообщает The New York Times со ссылкой на информированный источник.

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