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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Макдональдс» будет платить Лиге 1 не 20, а 30 млн евро в год за нейминг. В два раза больше, чем Uber сейчас

На протяжении нескольких сезонов турнир назывался Лига 1 Uber Eats. Контракт с сервисом доставки еды рассчитан до конца нынешнего сезона.

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