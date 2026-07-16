Страховщик Лысой назвал условия выплат за повреждение машины непогодой без КАСКО

Владельцы автомобилей, не оформившие полис КАСКО, в ряде случаев могут добиться компенсации ущерба, причиненного непогодой, если повреждение стало следствием ненадлежащего содержания территории или конструкций.
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