Тот, кто рос в советское время наверняка помнит вкус рыбьего жира. Его давали детям каждый день, ведь врачи были уверены, что в его составе содержатся полезные вещества.
Почему рыбий жир был так популярен в Советском Союзе и куда он исчез
Комментарии
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Ирина
Ну да, дешевый рыбий жир надо было запретить, чтобы подсадить людей на тот же продукт, но в капсулах и стократ дороже🤦♀️
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1 д.
Вячеслав Денисов
Пустая балабольная статья, автор которой так и не ответил на вопрос, выставленный в заголовке. Ответ простой: - после войны, всвязи с плохим питанием, был распространён рахит, как следствие недостатка витамина D. Правительством были приняты меры для профилактики рахита, для чего было рекомендовано использование рыбьего жира, как источника этого витамина. Всвязи с улучшением продовольственной базы, нужда в обязательной профилактике отпала.
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22 час.
lenivka
В детстве мама давала каждый день по десертной ложке рыбьего жира каждый день.Я нормально его переносила,а брата аж выворачивало от него
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20 час.
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