Почему рыбий жир был так популярен в Советском Союзе и куда он исчез

Ирина Ну да, дешевый рыбий жир надо было запретить, чтобы подсадить людей на тот же продукт, но в капсулах и стократ дороже🤦‍♀️

Вячеслав Денисов Пустая балабольная статья, автор которой так и не ответил на вопрос, выставленный в заголовке. Ответ простой: - после войны, всвязи с плохим питанием, был распространён рахит, как следствие недостатка витамина D. Правительством были приняты меры для профилактики рахита, для чего было рекомендовано использование рыбьего жира, как источника этого витамина. Всвязи с улучшением продовольственной базы, нужда в обязательной профилактике отпала.