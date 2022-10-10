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Москва выразила решительный протест в связи с голосованием Генассамблеи ООН по референдумам

Москва выразила решительный протест в связи с голосованием Генассамблеи ООН по референдумам

Российская сторона заявила решительный протест на фоне нарушений при принятии решения о процедуре голосования в Генеральной Ассамблее ООН по резолюции Запада, осуждающей Москву за референдумы на территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей.

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