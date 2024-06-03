Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 989 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валентина бобкова
    великая оценщица, чихал он на твое мнение,ехала бы ты дальше на своей гробовой телеге!Ксения Собчак выс...
  • Ратник Ратник
    Сделать это надо было уже вчера. И башкеу сворачивать лоббистам и крышевателям миграционных потоков в России, свернут...Калугин: трудовым...
  • ninikooo Митусова
    Послушайте умного человека депутаты Госдумы и губернаторы, ратующие за массовый въезд абу- бандитов. Только « трудова...Калугин: трудовым...

Microsoft отключила от своих сервисов половину организаций РФ

Microsoft отключила от своих сервисов половину организаций РФ

Microsoft отключила более половины российских организаций от своих сервисов за последние две недели. Вице-президент Softline Андрей Благоразумов отметил, что это событие принесло положительные изменения для российского IT-рынка, поскольку оно открывает возможности для продажи отечественных продуктов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх