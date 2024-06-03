Microsoft отключила от своих сервисов половину организаций РФ

Microsoft отключила более половины российских организаций от своих сервисов за последние две недели. Вице-президент Softline Андрей Благоразумов отметил, что это событие принесло положительные изменения для российского IT-рынка, поскольку оно открывает возможности для продажи отечественных продуктов.
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