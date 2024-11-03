Как выбрать и установить оплетку на руль

Любой водитель хочет ездить на своем автомобиле с комфортом. Поэтому автовладельцы зачастую приобретают различные аксессуары, которые не только делают автомобиль более уникальным, выделяющимся на общем фоне, но и несут вполне ощутимую практическую пользу.