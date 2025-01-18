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Закон, порядок, государство

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800 километров пройдено чукотской арктической экспедицией МЧС России

800 километров пройдено чукотской арктической экспедицией МЧС России

Отсутствие дорог, сложнейший рельеф, большой снежный покров. Специалисты прошли все трудности и прибыли в село Усть-Белая.

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