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Tank 300 подорожал в России на 400 тыс. рублей спустя год после премьеры

Tank 300 подорожал в России на 400 тыс. рублей спустя год после премьеры

Внедорожники Tank 300 продаются в России всего год, но они уже успели обрести популярность. Увы, эта популярность идет рука об руку с подорожанием: как подсчитал ресурс Autonews, за год Tank 300 подорожал в России на 400 тыс.

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