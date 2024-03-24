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Посол РФ в Сербии рассказал о реакции Вучича на сообщения о теракте в Подмосковье

Президент Сербии Александр Вучич после сообщений о теракте в подмосковном концертном зале 22 марта позвонил послу РФ Александру Боцан-Харченко и попросил передать российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования, рассказал дипломат «Известиям».

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