Посол РФ в Сербии рассказал о реакции Вучича на сообщения о теракте в Подмосковье

Президент Сербии Александр Вучич после сообщений о теракте в подмосковном концертном зале 22 марта позвонил послу РФ Александру Боцан-Харченко и попросил передать российскому коллеге Владимиру Путину соболезнования, рассказал дипломат «Известиям».
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