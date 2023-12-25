Пашинян отправился в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и неформальный саммит СНГ, сообщается 25 декабря на сайте правительства страны.
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