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Пашинян отправился в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ

Пашинян отправился в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Санкт-Петербург на заседание Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и неформальный саммит СНГ, сообщается 25 декабря на сайте правительства страны.

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