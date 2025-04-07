Роман Емельянов: «Ничто так не заряжает, как осознание того, что мы вместе делаем мир добрее»

Медиаменеджер, генеральный директор «Европейской медиагруппы» и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов рассказал «Профилю» о роли творческого поиска в успехе радиостанции, нюансах работы музыкальной редакции и о благотворительном марафоне «Новое Радио AWARDS 2025», который состоится 10 апреля.