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Закон и Порядок

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В Камчатском крае лишили гражданства РФ очередного интернет-экстримиста

В Камчатском крае лишили гражданства РФ очередного интернет-экстримиста

Долгие годы в колонии он проведет не один. К сожалению, немало таких «лжепопутчиков» получило в свое время российские паспорта.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Алё! Автор. Правильное написание - экстрЕмист. Учи родной язык, неуч!
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