«Карты, деньги, два ствола»: 7 самых эпичных проигрышей за всю историю казино

Азартные игры сводят людей с ума, заставляя их продавать ценности, недвижимость, а иногда — даже ставить на кон своих близких! Ниже мы расскажем о семи самых крупных проигрышах в карты и казино, которые заставят вас подумать, прежде чем садиться играть.