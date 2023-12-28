— Наша мать больная, у неё расстройство психики, я тебе точно говорю. Разве нормальный человек возьмёт и бросит вот так доверенных ей внуков? Она там, значит, сидит себе и в ус не дует, на пилатес ходит - вот зачем ей пилатес старухе шестидесяти восьмилетней?! — Ещё к ней массажист два раза в неделю заглядывает, - поддержала Жанну сестра, - и видела бы ты какой она себе ремонт отбабахала, королева Англии обзавидуется, совсем совести нет.
Посмела бросить
Комментарии
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Виктор Галкин
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15 час.
Владимир Карпов
Знакомая ситуация ...!!! Мне в мои 45 лет зять заявил, чтобы мы ему всё отдали, так как всё равно с собой в могилу не унесу ...!!! Вот так - в мои 45 он меня уже за живого человека не считал, готов был в гроб загнать ... Ну а что вы хотите - у нас теперь всеобщее потребительство, особенно по возможности за чужой счёт !!! И никакие родственные чувства детей к родителям в этом случае уже никакой роли не играют, потому что непомерное потребительство полностью разъедает и уничтожает душу и сердце !!! Поэтому нужно вовремя сказать "нет" великовозрастным детям, а на их циничную демагогию о том, что мол "как ты будешь одна в старости" отвечать, что если она в здравии от них ничего хорошего не видела, то уж в старости тем более будет им не нужна ... Поэтому мы заслужили спокойную и обеспеченную старость и теперь будем думать в первую очередь о себе, любимых ...!!!
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
Володя! Нам с женой - за 70, сын - твой ровесник. Ни сын, ни дочь, подобное сказать сами себе не позволят - не так воспитаны и нами, и нашими родителями. Откуда взялось у твоего зятя такое потреблятство? Вероятнее всего такой климат был в семье - алчность и стяжательство, желание, не работая, вкусно жрать и мягко спать, в тепле и уюте. Что посеешь...
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13 час.
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