Посмела бросить

Владимир Карпов

Знакомая ситуация ...!!! Мне в мои 45 лет зять заявил, чтобы мы ему всё отдали, так как всё равно с собой в могилу не унесу ...!!! Вот так - в мои 45 он меня уже за живого человека не считал, готов был в гроб загнать ... Ну а что вы хотите - у нас теперь всеобщее потребительство, особенно по возможности за чужой счёт !!! И никакие родственные чувства детей к родителям в этом случае уже никакой роли не играют, потому что непомерное потребительство полностью разъедает и уничтожает душу и сердце !!! Поэтому нужно вовремя сказать "нет" великовозрастным детям, а на их циничную демагогию о том, что мол "как ты будешь одна в старости" отвечать, что если она в здравии от них ничего хорошего не видела, то уж в старости тем более будет им не нужна ... Поэтому мы заслужили спокойную и обеспеченную старость и теперь будем думать в первую очередь о себе, любимых ...!!!