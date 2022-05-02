Блюда на мангале

Без сомнения, шашлык лидирует среди блюд, приготовленных на костре. Секрет всенародной любви, конечно же, в его незабываемом вкусе! Тем не менее существуют блюда не менее аппетитные, и их без труда можно приготовить во время вылазки на природу.