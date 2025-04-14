ВСУ использует маскировку взрывчатки в Курской области для запугивания войск РФ

В Курской области войска Украины применяют маскировку взрывчатки под бытовые предметы. Командир медвзвода сообщил о замаскированных устройствах, вызывающих постоянное напряжение и бдительность российских бойцов.
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