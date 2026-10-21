Несмотря на то, что правительство Роберта Фицо отказывается от официальной военной помощи Киеву, Словакия остаётся одним из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины.
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Как попадают боеприпасы в хохлостан? Почему у них ещё есть взлетные полосы и ЖД узлы? Дороги и судоходные реки? Доколе будет продолжаться эта имитация деятельности? ... Да и у словаков хорошо бы йобнуть энтот заводик. Под прикрытием каких нибудь учений в НАТе