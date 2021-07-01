Штормовое предупреждение объявили в Крыму до 4 июля

После стихии воды полуострову теперь угрожает стихия огняНа территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 1 по 4 июля в связи с высокой пожарной опасностью в центре и на западе полуострова, сообщила пресс-служба Крымского гидрометцентра.