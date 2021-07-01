Примечания

137 132 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Федюшин
    Парфёнов, та ещё тварь гнилая! За Брежневским столом деликатесы вкушал, а потом, этот период своей жизни грязью полив...Парфенов ответил ...
  • Виктор Шиховцев
    Ждём с нетерпением.Британский МИД: М...
  • Виктор Шиховцев
    Не коронавирус ударил, а коронобесие власти.Коронавирус сильн...

Штормовое предупреждение объявили в Крыму до 4 июля

Штормовое предупреждение объявили в Крыму до 4 июля

После стихии воды полуострову теперь угрожает стихия огняНа территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 1 по 4 июля в связи с высокой пожарной опасностью в центре и на западе полуострова, сообщила пресс-служба Крымского гидрометцентра.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх