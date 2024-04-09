В КВВУ подписано Соглашение о сотрудничестве с Краснодарским региональным отделением Российского военно-исторического общества

кумент предусматривает участие училища в реализации комплекса исторических образовательных проектов и программ РВИО, а также взаимодействие в области научно-просветительской и исследовательской деятельности.
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