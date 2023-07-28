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Президент США Байден назвал жару «погодным убийцей номер один»

Президент США Байден назвал жару «погодным убийцей номер один»

Жара является «погодным убийцей номер один». Соответствующую точку зрения, как передает ТАСС, выразил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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