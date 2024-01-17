Реально ли получить результат домашними тренировками

Домашние тренировки за последние годы стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Но возникает вопрос: насколько эффективны они? Могут ли домашние занятия по спорту заменить полноценные тренировки в спортзале? Мы попробуем разобраться.
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