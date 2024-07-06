Александр Беглов открыл гастрономический фестиваль в парке 300-летия Санкт-Петербурга

На фуд-корте представлены мировые кухни В ходе рабочего объезда губернатор Александр Беглов поучаствовал в открытии третьего Санкт-Петербургского гастрономического фестиваля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, передает пресс-служба Смольного.
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