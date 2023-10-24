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РАМТ представляет премьеру спектакля "Мизантроп и я"

РАМТ представляет премьеру спектакля "Мизантроп и я"

Новый спектакль "Мизантроп и я" представлен в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ). Режиссер Екатерина Половцева создала комедию Мольера на Маленькой сцене РАМТа, представив ее как череду компромиссов.

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