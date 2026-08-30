Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ВС РФ поразили предприятие в Киеве, где хранились взрывчатые вещества

ВС РФ поразили предприятие в Киеве, где хранились взрывчатые вещества

Вооруженные силы России в ночь на 30 августа нанесли групповой удар по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ.

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