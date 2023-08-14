15 кг мефедрона изъяли из крупной подпольной нарколаборатории в Борском районе. О накрытом производстве и межрегиональном канале поставки синтетических наркотиков рассказали в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
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