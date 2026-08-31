Перевес или недовес — что делать декларанту, если данные в документах не сошлись на весах СВХ

Перевес или недовес при приёмке груза на складе временного хранения (СВХ) — это ситуация, когда фактическая масса товара, определённая при взвешивании, не совпадает с данными, указанными в транспортных, коммерческих или таможенных документах.
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