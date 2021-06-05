Происшествия

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Юные инспекторы высокогорья Кабардино-Балкарии провели акцию «Внимание! Дети»

В рамках широкомасштабного общереспубликанского мероприятия «Внимание дети!» на дороги самого высокогорного района Кабардино-Балкарии вышли сотрудники ГИБДД вместе со своими юными помощниками.

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