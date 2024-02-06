Меньше бензина – больше тепла. 10 советов, как сэкономить топливо в машине зимой

Меньше чем через месяц уже наступит весна, но в некоторых регионах холода не отступают. Перед каждым, кто садится за руль автомобиля, встает проблема повышенного расхода топлива, ведь зимой автомобиль сжигает бензина больше, чем в летнее время.
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