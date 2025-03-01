Ставки на судьбу Зеленского: букмекеры прогнозируют возможную смерть президента Украины

В смерть Зеленского верят 89% людей, поставивших подобную ставку.Американские букмекеры из платформы PolyMarket начали принимать ставки на вопрос, умрёт ли президент Украины Владимир Зеленский в течение ближайших трёх дней.
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