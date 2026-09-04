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Феррейра: мировое производство кофе в текущем сезоне может превысить потребление

Феррейра: мировое производство кофе в текущем сезоне может превысить потребление

Мировое производство кофе в текущем сезоне может превысить потребление на 8-10 миллионов мешков. Об этом РИА Новости рассказал председатель Совета экспортеров кофе Бразилии Марсиу Феррейра.

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