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Петр Гуменник: «Сейчас нас не допускают, но стоит смотреть на соперников на международном уровне, чтобы не замкнуться на спорте в России»

Российский фигурист Петр Гуменник объяснил, почему следит за международными соревнованиями. – Следишь ли ты вообще за международным сезоном? – Да, посматриваю.

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