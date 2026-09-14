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Энрике про 1:0 с «Брестом»: «ПСЖ» допустил много ошибок. Я был больше доволен первыми тремя матчами, в которых мы не победили»

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил победу над «Брестом» (1:0) в 4-м туре Лиги 1. - Несмотря на победу, довольны ли вы игрой своей команды? – Нет.

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