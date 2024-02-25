Как можно с пользой применить картофельные ростки, которые принято выбрасывать

Если вы ещё не готовы сажать картофель, из его ростков можно приготовить эффективное лекарство. Важно отметить, что ростки картофеля не подходят для кулинарных целей или приготовления настоек для внутреннего употребления.
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