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Рязанские новости

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Явка на выборах в Рязанской области достигла 54,02%

Явка на выборах в Рязанской области достигла 54,02%

До завершения голосования остались считанные часы.По данным на 18:00 20 сентября, явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы в Рязанской области составила 54,02 процента.

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