Румыния захотела стать основным производителем боеприпасов для Abrams

Global Look Press/Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency Румыния собирается стать основным производителем боеприпасов для американских танков Abrams, заявил министр экономики страны Раду Опря в эфире телеканала Digi 24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии