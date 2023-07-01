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Shot: офицер ГИБДД в Новосибирске написал пиратское ПО для выдачи "красивых" номеров

Shot: офицер ГИБДД в Новосибирске написал пиратское ПО для выдачи "красивых" номеров

В Новосибирске начальника отдела защиты информации местной ГИБДД обвинили в использовании вредоносного программного обеспечения за внедренный им метод генерирования номерных знаков автомобилей по желанию заказчика в обход государственной системы.

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