Shot: офицер ГИБДД в Новосибирске написал пиратское ПО для выдачи "красивых" номеров

В Новосибирске начальника отдела защиты информации местной ГИБДД обвинили в использовании вредоносного программного обеспечения за внедренный им метод генерирования номерных знаков автомобилей по желанию заказчика в обход государственной системы.
В Новосибирске начальника отдела защиты информации местной ГИБДД обвинили в использовании вредоносного программного обеспечения за внедренный им метод генерирования номерных знаков автомобилей по желанию заказчика в обход государственной системы.
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