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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 13.12.2023

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 13.12.2023

После серии рейдов правоохранителей в Ленинградской области десятки цыган получили повестки Реагируя на жалобы от местных жителей, петербургская полиция посетила с проверкой деревню Верхние Осельки во Всеволжском районе Ленобласти, а также отель на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, где проживали представители цыганского народа.

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