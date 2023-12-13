ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 13.12.2023

После серии рейдов правоохранителей в Ленинградской области десятки цыган получили повестки Реагируя на жалобы от местных жителей, петербургская полиция посетила с проверкой деревню Верхние Осельки во Всеволжском районе Ленобласти, а также отель на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, где проживали представители цыганского народа.
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