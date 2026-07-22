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ИА Реалист

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Иранское видение нового Ближнего Востока

Иранское видение нового Ближнего Востока

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам, бывший министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф опубликовал в журнале Foreign Affairs статью «Новый Ближний Восток», в которой изложил видение Тегерана по завершению войны и установлению устойчивого мира в регионе.

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