Иранское видение нового Ближнего Востока

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам, бывший министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф опубликовал в журнале Foreign Affairs статью «Новый Ближний Восток», в которой изложил видение Тегерана по завершению войны и установлению устойчивого мира в регионе.