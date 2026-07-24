400 дронов: как Киев переписывает правила войны Юлия ЧелкановаУтром российские системы ПВО отразили массированную атаку на столицу — по данным военных, в небо было поднято около 400 беспилотников, направленных Киевом.
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