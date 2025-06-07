Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня России

В преддверии одного из главных государственных праздников — Дня России — специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали тревожный всплеск мошеннической активности в мессенджере Telegram.
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